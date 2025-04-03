Сихівський райсуд Львова визнав учасника бойових дій винним у сексуальному домаганні неповнолітньої дівчини. Чоловік хотів поцілувати дівчину проти її волі, через що йому доведеться сплатити 1700 грн штрафу. Згідно з оприлюдненими рішеннями у судовому реєстрі, це вперше на Львівщині призначили покарання за сексуальне домагання.

Як вказано у постанові, яку оприлюднили у судовому реєстрі у квітні 2025 року, учасник бойових дій Олег Б. 17 лютого перебуваючи у одному з житлових будинків у Львові (адресу у постанові приховано), вчинив сексуальне домагання неповнолітньої дівчини. Чоловік проти волі дівчини пропонував її поцілувати та торкнутись, говорячи компліменти, через що дівчина почувала себе налякано та розгублено.

Відомо, що чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння. Під час судового засідання він визнав свою провину та розповів, що прийшов до свого знайомого, з яким вони розпивали спиртне та не пам’ятає, як опинився у ліфті. Чоловік заявив, що шкодує про вчинене.

Адвокатка неповнолітньої дівчини наголосила, що під час спілкування із поліцейськими чоловік чітко відповідав на запитання, а тому твердження, що він нічого не пам’ятає є неправдивими. Адвокатка вважає, що чоловік діяв умисно та просила призначити найсуворіше покарання, бо неповнолітня отримала психологічну травму.

Цю справу розглянула суддя Олена Горбань, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін, визнавши Олега Б. винним у сексуальному домаганні. Йому призначили 1700 грн штрафу зі сплатою 605 грн судового збору. Постанову ще можна оскаржити.

Нагадаємо, що лише наприкінці 2024 року набув чинності закон про покарання за сексуальні домагання. До цього, звернення до поліції означало, що вашу заяву приймуть, але не буде жодного руху, бо поліція не могла вчинити будь-яких дій до кривдника.

Згідно із даними судового реєстру, це перша постанова, яку виніс суд на Львівщині, про притягнення кривдника до відповідальності за сексуальне домагання.

Згідно із ст.173-7 КУпАП покарання передбачено за «сексуальне домагання, тобто умисне вчинення проти бажання людини образливих, принизливих дій сексуального характеру, виражених вербально або невербально (слова, жести, рухи тіла), у тому числі з використанням електронних комунікацій». Кривднику можуть призначити від 1360 грн до 4760 грн штрафу, громадські чи виправні роботи, а також арешт на 15 днів.

Раніше ZAXID.NET спілкувався із психологинею та розповідав, що змушує потерпілих від сексуальних домагань мовчати, куди звертатись по допомогу та як покарати кривдника.