Йосип Лось заявив, що відстоюватиме свої інтереси в суді

Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Володимир Мельник підписав наказ про звільнення 87-річного професора кафедри зарубіжної преси та інформації Йосипа Лося, якого звинуватили в домаганнях. Інформацію про звільнення ZAXID.NET у четвер, 6 березня, підтвердив виконувач обов'язків декана факультету журналістики Мар'ян Лозинський.

«Враховуючи рішення комісії з питань етики та професійної діяльності Вченої ради Львівського національного університету імені Івана Франка щодо вчинення професором кафедри зарубіжної преси та інформації факультету журналістики Лосем Йосипом Дмитровичем аморальної дії, яка є несумісною з функціями викладача вищої школи, порушення п. 3 ч. 11.12 розділу 11 Статуту університету щодо дотримання норм педагогічної етики, моралі, поваги до честі й гідності осіб, які навчаються в університеті, наказую звільнити Йосипа Лося», – йдеться в наказі про звільнення, який отримав ZAXID.NET.

Додамо, що Йосипу Лосю виплатять компенсацію за невикористану щорічну відпустку. У розпорядженні ZAXID.NET є фото наказу про звільнення, яке ректор підписав 5 березня.

Наказ про звільнення професора Йосипа Лося

Зазначимо, що звільнити професора Лося у понеділок, 3 березня, рекомендувала комісія з журналістської етики. Під час засідання виступила журналістка NGL.media Катерина Родак, яка 25 лютого першою опублікувала свідчення про домагання від професора, які пережила у 19-річному віці під час навчання на факультеті. Після допису журналістки історіями про харасмент від Йосипа Лося почали ділитися десятки жінок, які в різні роки навчалися в університеті. Катерина Родак розповіла, що знайшла копії письмових звернень студентів, які скаржилися на домагання. Однак адміністрація університету не знайшла в діях викладача порушень.

Викладач заперечив всі звинувачення й назвав колишніх студенток «свинями». На першому засіданні комісії етики, яке вдалось відвідати ZAXID.NET, Йосип Лось заявив, що планує відстоювати свої інтереси в суді. Додамо, що наразі справу щодо домагань розслідує поліція.