Чоловіка затримали, коли він прийшов на зустріч додому до підлітки

Шептицький міський суд виніс вирок 44-річному мешканцю району Віталію Г. за сексуальне домагання 12-річної дівчинки. Суд призначив йому 3 роки і місяць увʼязнення.

Як вказано в матеріалах справи, чоловік познайомився із підліткою у соцмережах та почав надсилати їй еротичні фото та відео, а також намагався організувати зустріч. Дівчинка розповіла про чоловіка мамі, яка заявила у поліцію.

Під час чергової пропозиції зустрітися підлітка погодилась та вказала адресу свого дому, де Віталія Г. затримала поліція. У суді він свою провину визнав.

Враховуючи обставини справи, суддя Юлія Демʼяновська визнала його винним за ч. 3 ст. 156-1, ч. 1 ст. 301, ч. 3 ст. 301 ККУ та сукупно призначила 3 роки і місяць увʼязнення. Вирок можна оскаржити в апеляції.