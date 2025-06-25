Затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства

У Київській області затримали 66-річного громадянина США, який з 1992 року переховувався від правосуддя за сексуальні злочини проти дітей. Про це в середу, 25 червня, повідомив Офіс генпрокурора України.

За даними американських правоохоронців, затриманий працював директором дитячого садка в окрузі Піма, штат Аризона. Протягом 1984-1991 років він вчинив низку сексуальних злочинів щодо чотирьох дітей віком від 4 до 9 років.

Зловмисник покинув США ще до моменту винесення вироку Вищим судом штату Аризона. Для втечі він використав підроблені документи на ім’я громадянина Мексики.

В Україні 66-річний чоловік проживав під вигаданими анкетними даними у приватному будинку на Київщині. Встановити його місцеперебування вдалося завдяки використанню цифрових технологій, зокрема аналізу даних із відкритих джерел. Після встановлення особи правоохоронці провели обшук у чоловіка вдома і затримали його.

Нині прокурори готують клопотання до суду про застосування тимчасового арешту з метою подальшої екстрадиції американця. За даними компетентних органів США, затриманого обвинувачують за 15 пунктами кримінального законодавства.

Нагадаємо, у березні Україна екстрадувала колишнього німецького військового, який воював у ЗСУ, через підозру у зґвалтуванні. Військового підозрюють у зґвалтуванні жінок у Німеччині та Україні.