Офіс генпрокурора України ухвалив рішення про екстрадицію колишнього німецького військового, який воював у ЗСУ, через підозру у зґвалтуванні. Про це у понеділок, 17 березня, повідомила компанія BBC.

Запит на екстрадицію свого громадянина Бена Р. Німеччина направила Україні ще у 2023 році. Його підозрюють у зґвалтуванні, зберіганні та розповсюдженні зображень сексуального насильства, зокрема над дітьми.

Поліція вперше запідозрила німця у злочині в березні 2022 року після попереджень американської неурядової організації, яка відстежує в інтернеті зображення жорстокого поводження з дітьми. Під час обшуку у чоловіка вилучили кілька пристроїв з відео, а також невелику кількість нелегальної зброї. Та зазначають, що тоді підстав для його арешту не було.

Німець сказав поліції, що планує поїхати до Польщі, щоб допомагати українським біженцям, але натомість перетнув кордон і опинився в Україні. З’ясувалося, що громадянин Німеччини служив у Міжнародному легіоні ГУР з 2022 року та брав участь в операціях СБУ. Зокрема, за даними BBC, він брав участь в операції на Бахмутському напрямку.

Згодом німецькі слідчі знайшли відеодокази, нібито опубліковані в мережі самим Беном, де він ґвалтує жінок, зокрема двох українок. Після запиту на екстрадицію чоловіка у грудні 2023 року прокурори поділилися з українськими колегами відеодоказами ймовірного насильства над жінками. На відео була українська геолокація, жінки говорили українською, а одна з них, як потім виявили правоохоронці, була неповнолітньою.

Українські правоохоронці розпочали досудове слідство щодо іноземця у зґвалтуванні. Спершу обидві українки підтвердили насильство проти себе, однак пізніше одна з них відмовилася від свідчень.

Офіс генпрокурора України прийняв рішення екстрадувати німецького громадянина 31 грудня 2024 року. Проте він двічі оскаржував свою екстрадицію в суді у Сумах, але обидва рази порушив процедуру. Вранці 17 березня Бен Р. перетнув український кордон з Польщею. Відтак незабаром він постане перед судом у Німеччині.

Джерело «Суспільного» пояснило, що громадянина Німеччини видали тільки зараз, бо тривала екстрадиційна перевірка.

«Це передбачає вивчення всіх обставин, що можуть перешкоджати процедурі. У цьому випадку очікували на позицію та рішення військової частини щодо розірвання контракту та надання характеристики на цього військовослужбовця», – пояснив співрозмовник видання.

Нагадаємо, 5 березня Німеччина передала Україні колишнього заступника керівника управління податкової служби на Полтавщині, який понад два роки перебував у розшуку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.