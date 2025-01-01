Підозрюваній обрали запобіжний захід

З Болгарії в Україну екстрадували керівницю приватної фірми «Узелектро» Наталя Колтишеву, яку підозрюють у співучасті щодо привласнення 95 млн грн на купівлі трансформаторів для АТ «Укрзалізниця». Раніше слідство повідомляло, що ТОВ «Узелектро» незаконно здобуло перемогу в тендері на постачання приладів за штучно завищеними цінами. До цієї схеми також причетний колишній радник Офісу президента і ексголова одного з департаментів СБУ Артем Шило.

Спеціалісти САП, НАБУ спільно з працівниками Офісу генерального прокурора налагодили співпрацю з компетентними органами Республіки Болгарія та Республіки Польща, які і допомогли затримати і екстрадувати одну з учасниць організованої групи в Україну, повідомили в САП в середу, 1 січня.

За даними правоохоронців, організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами АТ «Укрзалізниця». Впродовж червня-грудня 2022 року керівник цієї групи, колишній радник Офісу президента і ексголова одного з департаментів СБУ Артем Шило через підконтрольних його працівників «Укрзалізниця» забезпечив обрання наперед визначеної фірми постачальником силових трансформаторів.

«Постачання відбувалося за завищеною вартістю. Трансформатори закуповувались через фірму-прокладку у виробника, яким частково володіли юридичні особи з РФ, та перепродавались “Укрзалізниці” за вдвічі завищеною ціною», – повідомили в НАБУ.Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,8 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.

Правоохоронці Болгарії підозрювану затримали восени 2024 року та згодом задовольнили екстрадиційний запит України. Передача керівниці фірми відбулась на міжнародному автомобільному пункті пропуску «Устилуг – Зосін» Волинської області.

Наразі слідчий суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ і застосувала до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 9,9 млн грн.

Додамо, що 2 квітня детективи НАБУ та САП заявили про викриття організованої групи на чолі з колишнім радником Офісу президента Артемом Шилом, які незаконно заволоділи 94,7 млн грн коштів «Укрзалізниці» при закупівлі трансформаторів. 4 квітня його заарештували, однак за колишнього радника Офісу президента внесли заставу в розмірі 30 млн грн.