Німецькі правоохоронці передали ДБР розшукуваного колишнього посадовці податкової

Німеччина передала Україні колишнього заступника керівника управління податкової служби на Полтавщині, який понад два роки перебував у розшуку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем. Про це у середу, 5 березня, повідомили у ДБР та Офісі генерального прокурора.

Підозрюваного українця затримали у Німеччині у грудні 2024 року. У понеділок, 3 березня, німецькі правоохоронці у міжнародному пункті пропуску «Краківець» на Львівщині передали експосадовця співробітникам ДБР.

За даними слідчих, колишній посадовець та його спільник допомогли полтавському підприємцю ухилитися від сплати майже 1,3 млн грн податків.

«Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов’язань. Надалі службовці надіслали податкове повідомлення-рішення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету», – йдеться у повідомленні ДБР.

Дізнавшись про розпочате досудове розслідування, експодатківець виїхав з України. У серпні 2023 року його оголосили у міжнародний розшук.

Наразі колишньому посадовцю оголосили про підозри у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Підозрюваному загрожує до шести років позбавлення волі.