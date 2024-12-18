Підозрюваний житель Рівного перебував у міжнародному розшуку

У Рівне екстрадували організатора мережі нарколабораторій, який переховувався від правосуддя у німецькому Мюнхені. За скоєне підозрюваному загрожує до 12 років увʼязнення. Про це повідомила 18 грудня пресслужба прокуратури області.

За даними слідства, у 2023 році зловмисник облаштував у Рівному та Рівненському районі мережу нарколабораторій, де виробляв метамфетамін для подальшого продажу. До незаконного бізнесу чоловік залучив пʼятьох спільників.

«Під час викриття в учасників угруповання вилучили лабораторне обладнання, вже готовий до вживання метамфетамін та майже 10 кг прекурсорів», – зазначають у прокуратурі.

Обвинувальний акт щодо пʼяти учасників злочинної групи скерували до суду ще на початку 2024 року.

Після затримання рівнянину оголосили підозру в організації діяльності нарколабораторій, незаконному придбанні, перевезенні та зберіганні прекурсорів в особливо великих розмірах, а також виробництві та збуті психотропних речовин (ч. 2 ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 313 КК України). Санкція статей передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.