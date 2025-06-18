Зловмисника розшукали у грудні минулого року, а екстрадували 16 червня 2025-го

З Німеччини екстрадували 41-річного мешканця Хмельниччини, якого підозрюють у виготовленні вибухівки для вчинення вбивства. За скоєне чоловіку загрожує до 10 років тюрми. Про це повідомила 18 червня пресслужба поліції області.

Як встановили слідчі, чоловік виготовив саморобний вибуховий пристрій, який використав у 2021-му році для планування умисного вбивства, однак цьому вдалося запобігти.

«Підозрюваний діяв спільно зі своєю знайомою. Вони виготовили вибухівку зі спорядженого корпусу промислово виготовленої ручної оборонної осколкової гранати “Ф-1” та уніфікованого підривача (запалу) типу “УЗРГМ”», – повідомляють у поліції.

Згодом пара залишила територію України. Їх оголосили в міжнародний розшук. Чоловіка затримали на території Німеччини у грудні минулого року, а 16 червня екстрадували до України. Пошуки його спільниці тривають.

Мешканцю Хмельниччини оголосили підозри за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 263-1 (Незаконне виготовлення бойових припасів, вибухових речовин чи вибухових пристроїв) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років ув’язнення.