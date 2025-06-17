Екстрадованій жінці загрожує до дев'яти років позбавлення волі

З Німеччини екстрадували жительку Житомира, яка допомогла 10 громадянам Ірану незаконно в’їхати в Україну. Про це у вівторок, 17 червня, повідомили у пресслужбі Нацполіції та Офісі генерального прокурора.

За даними слідчих, у 2019–2020 роках жінка у складі організованої групи сприяла незаконному в’їзду в Україну десятьом громадянам Ірану. Для цього вона заснувала підприємство, яке використовувала для виготовлення фальшивих документів про працевлаштування іноземців. Ці документи подавали до консульських установ, вони слугували підставою для в’їзду громадян Ірану на територію України.

У 2021 році слідчі оголосили жінці підозру, однак згодом з’ясувалося, що вона виїхала за кордон. У 2022 році підозрювану оголосили у міжнародний розшук. Днями німецькі правоохоронці затримали розшукувану житомирянку та екстрадували до України.

Жінці інкримінують незаконне переправлення людей через державний кордон (ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України) та службове підроблення (ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує до дев’яти років позбавлення волі. Наразі суд обрав для неї запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внести заставу.

Нагадаємо, 21 травня САП та НАБУ повідомили, що до України з Німеччини екстрадували ексначальницю Держгеокадастру Київської області. Жінку підозрюють у заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн.