Підозрюваного помістили до слідчого ізолятора

В Україну екстрадували мешканця Закарпатця, який виманив у місцевого підприємця 315 тис. доларів нібито для ведення спільного бізнесу. Шахраєві загрожує до 12 років позбавлення волі.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 21 березня, зловмисник увійшов в довіру до бізнесмена та запропонував йому співпрацю, пообіцявши стабільний дохід. Після отримання грошей зловмисник перестав виходити на зв’язок.

«З’ясувалося, що фігурант покинув межі країни з метою уникнення відповідальності. Правоохоронці оголосили закарпатця у міжнародний розшук і завдяки співпраці з іноземними колегами його екстрадовано з Німеччини в Україну», – зазначили в поліції.

Підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Правоохоронці встановлюють ймовірних спільників, причетних до злочину, та інших людей, що могли постраждати від дій шахрая, один із злочинів якого вже розглядають у суді. За шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, закарпатцеві загрожує до 12 років позбавлення волі.

За інформацією депутата Ужгородської міської ради Віталія Глаголи, затриманим є ексдепутат міськради Ужгорода від «Партії регіонів» Федір Соханич.