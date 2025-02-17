Житель Великого Березного виманив гроші за неіснуючі запчастини для БпЛА

Поліція затримала жителя селища Великий Березний Ужгородського району, який виманив у волонтерів півмільйона гривень під час закупівлі комплектуючих для безпілотників. Раніше судимому шахраєві загрожує до 8 років ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 17 лютого, до них із заявою звернулися представники волонтерської організації, яка закуповує устаткування для підтримки Сил безпеки та оборони України. Волонтери повідомили, що перерахували шахраям понад 500 тис. грн.

Правоохоронці встановили, що до злочину причетний 24-річний житель Великого Березного. Він побачив в інтернеті, що волонтери планують купити партію комплектуючих для безпілотників, знайшов їх аккаунт та запропонував продати запчастини за вигідною ціною.

«Підозрюваний запевнив, що має усю необхідну кількість комплектуючих, а для більшої переконливості під час листування надав волонтерам детальний опис неіснуючого товару з фото. Після обговорення усіх деталей покупки замовники перерахували на вказаний фігурантом рахунок понад півмільйона гривень, проте товару так і не дочекалися, а продавець перестав виходити на зв’язок», – зазначили у поліції.

Як виявилося, у 2024 році правоохоронці вже затримували закарпатця за шахрайство. Тоді суд призначив йому 51 тис. грн штрафу. Наразі рецидивіста взяли під варту з можливістю внесення 200 тис. грн застави. За заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, в умовах воєнного стану, у великих розмірах йому загрожує від 3 до 8 років ув’язнення.