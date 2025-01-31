Обвинуваченому призначили 6 років і 10 місяців позбавлення волі

Ужгородський міськрайонний суд визнав уродженця села Глибокий Потік Тячівського району Івана Стана винним у шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому. За привласнення 10,5 тис. доларів у дружини зниклого військового закарпатцеві призначили 6 років і 10 місяців позбавлення волі.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 28 січня, у квітні 2023 року Іван Стан познайомився з потерпілою, яка розповіла про зникнення свого чоловіка на війні з РФ. Обвинувачений запропонував допомогти у пошуках і протягом наступних кількох місяців виманив у жінки 10,5 тис. доларів, розповідаючи їй, що гроші необхідні на лікування військового та адвоката, який нібито має витягнути того з в’язниці, щоб здійснити обмін.

Під час судового засідання Іван Стан визнав свою вину, погодився компенсувати потерпілій завдану шкоду і попросив суворо його не карати. Натомість потерпіла заявила цивільний позов на 384 тис. грн і просила призначити обвинуваченому максимальну міру покарання.

Дослідивши всі матеріали справи, зокрема переписки з мобільних додатків обвинуваченого та аудіозаписи негласних слідчих дій, суддя Наталія Шумило визнала Івана Стана винним у шахрайстві і призначила йому 6 років та 8 місяців ув’язнення.

До терміну додали ще 2 місяці позбавлення волі за невідбуте раніше покарання – крадіжку обвинуваченим котла під час ремонтних робіт у Хмельницькій області. Також Іван Стан має компенсувати потерпілій 384 тис. грн завданої шкоди. На вирок можуть подати апеляцію.