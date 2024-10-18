Підозрюваний переконав жінку залишити банківську картку у нього

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому в особливо великих розмірах, 44-річному мукачівцю. За привласнення понад 7 млн грн виплат, призначених родині загиблого військовослужбовця, чоловіку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 18 жовтня, підозрюваний є хрещеним батьком загиблого. Він запропонував матері полеглого воїна допомогу в оформленні документів для отримання одноразової грошової виплати від держави.

Після відкриття рахунку в банку мукачівець переконав жінку залишити банківську картку у нього та запевнив, що нараховані кошти витратить на облаштування місця поховання військового, а решту – перерахує сину загиблого.

«Після того, як фігурант повернув банківську картку потерпілим, останні побачили, що на рахунку, замість нарахованих державою 7 млн, залишилося всього 350 тисяч гривень. Зловмисник привласнив майже усю грошову допомогу», – розповіли правоохоронці.

Підозрюваного арештували. За шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах, йому загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.