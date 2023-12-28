Військові зможуть визначати отримувача грошової допомоги на випадок своєї загибелі
З квітня 2024 року захисники України зможуть складати заповіт на виплати грошової допомогу у випадку їх загибелі
У четвер, 28 грудня, президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» №3515-IX. З квітня 2024 року захисники України зможуть самі визначати хто отримає одноразову грошову допомогу у випадку їх смерті.
Відповідно до закону, складати заповіт щодо виплат грошової допомоги, на випадок своєї смерті, мають право такі категорії громадян:
- особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;
- військовослужбовці, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);
- працівники об’єктів критичної інфраструктури;
- державні службовці;
- посадові особи місцевого самоврядування;
- поліцейські.
З квітня 2024 року ці громадяни зможуть складати заповіт, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті чи загибелі.
Також закон передбачає, що незалежно від змісту заповіту, право на частку компенсації обов’язково мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.
У випадку якщо відсутній заповіт, то в законі визначено перелік осіб, які мають право на частку компенсації:
- діти, у тому числі усиновлені, зачаті за життя загиблої (померлої) особи та народжені після її смерті;
- діти, стосовно яких загиблу (померлу) особу за її життя було позбавлено батьківських прав;
- один із подружжя, який пережив загиблу (померлу) особу;
- батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їхні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті);
- внуки загиблої (померлої) особи, якщо на момент її загибелі (смерті) їх батьки загинули (померли);
- жінка (чоловік), з якою (з яким) загибла (померла) особа проживали однією сім’єю, але не перебували у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі (за умови що цей факт встановлено рішенням суду, яке набрало законної сили);
- утриманці загиблої (померлої) особи, визначені відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб».