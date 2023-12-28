У четвер, 28 грудня, президент України підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги» №3515-IX. З квітня 2024 року захисники України зможуть самі визначати хто отримає одноразову грошову допомогу у випадку їх смерті.

Відповідно до закону, складати заповіт щодо виплат грошової допомоги, на випадок своєї смерті, мають право такі категорії громадян:

особи рядового і начальницького складу служби цивільного захисту;

військовослужбовці, військовозобов’язаним або резервістам (призваним на навчальні (або перевірочні) та спеціальні збори чи для проходження служби у військовому резерві);

працівники об’єктів критичної інфраструктури;

державні службовці;

посадові особи місцевого самоврядування;

поліцейські.

З квітня 2024 року ці громадяни зможуть складати заповіт, кому та в яких відсотках виплачуватиметься одноразова грошова допомога у випадку їх смерті чи загибелі.

Також закон передбачає, що незалежно від змісту заповіту, право на частку компенсації обов’язково мають малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти, непрацездатна вдова (вдівець) та непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

У випадку якщо відсутній заповіт, то в законі визначено перелік осіб, які мають право на частку компенсації: