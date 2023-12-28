Новий законопроект про удосконалення мобілізації, військового обліку та проходження військової служби, який Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради на Різдво, спричинив паніку серед українців за кордоном і змусив їх масово подавати документи на заміну закордонних паспортів та посвідчень водія.

Що сталось?

Пропонований урядом законопроект у разі його ухвалення може дещо ускладнити життя закордонним українцям, які виїхали з рідної країни не зовсім чесними шляхами. Зокрема пропонується внести зміни, згідно з якими військовозобов’язані українці за кордоном зможуть отримати консульські послуги в дипломатичних установах України лише за наявності у них військово-облікових документів – військового квитка чи тимчасового посвідчення військовозобовʼязаного.

Більше того, якщо у громадянина України призовного віку виникне потреба оформити за кордоном внутрішній або закордонний паспорт, то під час воєнного стану зробити це без військово-облікових документів буде неможливо. Ухилянтам також заблокують отримання посвідчення водія.

Законопроект містить й інші норми, які посилюють відповідальність українців за ухилення від військового обліку та військової служби. Утім, якщо ухилянтам, які втекли з України під виглядом волонтерів, за допомогою бебі-боксів, системи «Шлях» або купуючи собі інвалідність байдуже до переслідувань в Україні, то з новими умовами життя за кордоном доведеться рахуватись.

Українці стали в черги

Українці за кордоном вирішили не чекати ухвалення законопроекту. Дуже швидко під будівлями ДП «Документ» у польських містах вишикувались черги чоловіків та жінок, які прийшли виготовити новий паспорт або водійські права до прийняття нового законопроекту про мобілізацію. Відео велетенських черг швидко поширилось соцмережами, викликавши суперечливі коментарі користувачів.

Черги біля ТРЦ Galeria Krakowska

Перші відео гігантських черг поблизу ТРЦ Galeria Krakowska в Кракові, де працює філія ДП «Документ», з’явились у Telegram-каналі «Київ Інфо» і сприймались як фейк. Але переглянувши дописи у Facebook-групах українців у Польщі і побачивши там інші подібні відео, стало зрозуміло, що відеоролики таки справжні.

Ще одне відео черги поблизу ТРЦ Galeria Krakowska. Відео Margarita Kulinenko

Групи українців у Польщі рясніють питаннями про те, як тепер виготовити паспорт, записатись у чергу на його отримання та відео самих черг.

В одній із краківських Facebook-груп українці обговорюють черги біля ДП «Документ». Учасники групи скаржаться, що 27 грудня в черзі на подання документів стояло близько тисячі людей, а за день пропускають лише 180-200 осіб.

Українці біля ДП «Документ» у Кракові. Фото twitter.com/inmemeswetrust1

Аналогічна ситуація й у Вроцлаві. Місто й до повномасштабної війни вважалось одним із тих, де мешкає найбільша українська діаспора у Польщі. У місцевих Facebook-групах українці так само стурбовані ймовірними мобілізаційними новвовведенями та шукають можливості якомога скоріше обміняти закордонній паспорти або водійські посвідчення.

Найактивніші навіть організували у Telegram канал із назвою «ДП Документ Вроцлав», де записуються у живу чергу на подачу документів. Канал створений всього день тому – 27 грудня. А вже у четвер, 28 грудня, на каналі опублікували список черговиків, який налічував 2837 осіб, з яких 90% – це чоловіки. Увечері на каналі повідомили, що за день «ДП Документ» у Вроцлаві прийняв 346 заявок.

У Facebook-групі «Українці у Вроцлаві» схвильовані українці також розпитують про довжину черг та тривалість очікування на подання документів. Чимало таких постів опубліковані анонімно.

Стурбовані можливими змінами в отриманні документів також спільноти українців у Варшаві й Ґданську. В одній із варшавських груп 28 грудня повідомили, що запис у ДП «Документ» здійснюється у вигляді живої черги [за записом у зошиті, як це відбувалось у Вроцлаві] і зараз можна записатись лише на 5 січня 2024 року, а за інформацією від інших очевидців – 9 січня. Окрім того, у Варшаві запис відбувається у дві черги – одна на заміну паспорта, інша – водійського посвідчення.

«У мене паспорт закінчується в березні "дотягнув" можна було раніше то зробити, але так вийшло. Вчора о 8:00 був на місці, записався 325 в зошит. Зайшов об 11:00 взяв талон, 260-й в черзі, зайшов 17:45 зробив все, що треба. Вийшов о 18:50. Мені пощастило, бо вчора списки робились на протязі дня то вже були тисячі людей. Увечері працівниця ДП “Документ” сказала, що далі можна не писатися, бо нові записи будуть від 10 січня», – описав ситуацію у Варшаві користувач Kostian Zadvornyi.

Така ж ситуація у Ґданську. Там українці у Facebook пишуть про «дуже великі черги» та нарікають, що доводиться довго чекати на подачу документів. Як і в інших польських містах, у Ґданську вже не працює електронна черга на подачу документів. Її замінили «живою» – за записом у зошиті. Українці у Ґданську теж створили канал у Telegram, зараз у ньому майже 700 учасників. Судячи із опублікованої на цьому каналі сторінки «живої черги», станом на 28 грудня на подачу документів у ДП «Документ» записалось майже 1000 українців. Користувачі пишуть, що за два дні вдалось прийняти документи лише у 343 аплікантів. Окремі користувачі пишуть, що навіть увечері в черзі стоять близько тисячі людей.

Зараз у Польщі діють чотири філії ДП «Документ» – у Варшаві, Ґданську, Кракові і Вроцлаві. Загалом у Європі працюють 12 філій державного підприємства, де українці можуть оперативно отримати необхідні документи. Окрім того, філії ДП працюють в Берліні, Кельні, Мадриді, Валенсії, Празі, Мілані, Стамбулі та Братиславі. У дещо менших масштабах черги є у філіях ДП «Документ» в інших містах. Наприклад, у Берліні очевидці повідомляли про чергу у понад 500 людей і доводиться приходити ще з ночі.

«Забирати [документи] черги майже не має. А на подачу черга рухається дуже помалу (зараз я є тут), орієнтовно 20-25 [людей] за годину. Загальна черга 500 з хвостиком. Орієнтовно можуть прийняти 400 в день. Якщо маєте електронний запис, то ідете без черги», – пише Olena Ostrovska про чергу у Берліні.

Схожа ситуація у Кельні, де кількість охочих отримати нові документи за останні дні зросла в рази. Як повідомила журналістка ZAXID.NET з Кельна, останні кілька днів 99% людей у черзі – це чоловіки. До прикладу, за один день установа прийняла близько 500 людей, і лише пʼятеро з них – жінки. Більшість із відвідувачів приходять за другим закордонним паспортом, хоча в багатьох перший чинний ще кілька років. Очевидці, з якими спілкувався ZAXID.NET, стверджують, що охочі отримати новий паспорт займають живу чергу з вечора, хоча документи видають за електронною чергою та талонами.

ДП «Документ» у відповідь на запит BBC відмовилось коментувати підвищений попит у своїх філіях.