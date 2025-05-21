Підозрювана перебуває під вартою

До України з Німеччини екстрадували колишню начальницю Держгеокадастру Київської області, яку підозрюють у заволодіння державними землями під Києвом вартістю майже 2 млрд грн. Про це у середу, 21 травня, повідомили у пресслужбі НАБУ та САП.

За даними слідчих, жінка причетна до незаконного заволодіння земельними ділянками під Києвом площею понад 1200 га, загальна вартість яких становить близько 1,8 млрд грн.

5 березня 2024 року колишню держслужбовицю оголосили у міжнародний розшук. У березні 2025 року її затримали на території Німеччини, а потім задовольнили екстрадиційний запит України. На міжнародному автомобільному пункті пропуску «Краківець-Корчова» підозрювану передали українським правоохоронцям.

«Екстрадиція, зокрема, стала можлива завдяки співпраці НАБУ і САП з компетентними органами ФРН та Республіки Польща, а також ефективній взаємодії з Офісом Генерального прокурора як центральним органом щодо видачі (екстрадиції) підозрюваних та українським офісом Інтерполу», – йдеться у повідомленні НАБУ.

Наразі суд обрав для підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу – 10 млн грн.

Нагадаємо, 15 травня Київська міська прокуратура повідомила, що до України з Німеччини екстрадували 34-річного громадянина Тунісу. Його підозрюють у шахрайстві на мільйони гривень в Україні.