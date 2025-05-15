Чоловіка екстрадували в Україну та судитимуть за двома статтями кримінального кодексу

У Німеччині затримали 34-річного іноземця, підозрюваного у шахрайстві на мільйони гривень в Україні. Громадянина Тунісу екстрадували до України, повідомили у четвер, 15 травня, у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, тунісець перебував у розшуку з 2022 року – тоді йому заочно повідомили про підозру в несанкціонованому доступі до інформаційних систем одного з підприємств. Слідство звинувачує чоловіка у викраденні майже 4 млн грн.

«Слідство встановило, що 34-річний громадянин Тунісу, працюючи адміністратором на одному з майданчиків для фрілансу, здійснював вхід в електронні кабінети користувачів та змінював реквізити рахунків, на які надходила оплата за виконану роботу на реквізити своєї дружини. Таким чином гроші перераховували їй. Внаслідок таких дій компанії було спричинено збитків майже на 4 млн гривень. Незаконні дії чоловіка викрили, втім він зумів покинути Україну», – повідомили у пресслужбі Київської прокуратури.

У травні підозрюваного затримали на території Німеччини та екстрадували. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави на суму 908 тис. грн. Зазначимо, суд розглядатиме справу щодо громадянина Тунісу за ч. 1 ст. 361 ККУ (несанкціоноване втручання у роботу електронних систем) та ч. 3 ст. 190 ККУ (шахрайство). Чоловіку загрожує до п’яти років позбавлення волі та штраф.