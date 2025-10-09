Затриманий – настоятель церкви в Банченах

На Буковині під час незаконної спроби переправити двох ухилянтів в Румунію затримали священника Української православної церкви московського патріархату. Священнослужитель за 26 тис. євро погодився переправити двох військовозобов’язаних чоловіків, що викрили працівники СБУ.

В управлінні СБУ в Чернівецькій області сказали ZAXID.NET, що організував схему 48-річний настоятель одного з храмів УПЦ МП в Чернівецькому районі. До злочину він залучив знайомого приватного підприємця – 42-річного жителя села Банчени, повідомили в поліції Буковини в четвер, 9 жовтня. Клірик підшуковував ухилянтів і отримував від них гроші, а спільник займався логістикою – організовував трансфер, проводив інструктажі тощо.

За схемою, ухилянтів спочатку привозили до Чернівців, де вони передавали гроші, а потім їх доправляли до так званого «зеленого» кордону з Румунією поза межами пунктів пропуску. Далі військовозобов’язані мали самостійно пішки переходити на територію сусідньої держави. Вартість таких послуг становила 13 тис. євро з чоловіка. Оперативники СБУ затримали священника 3 жовтня на одній з вулиць Чернівців, коли він отримував 26 тис. євро за двох клієнтів з Тернопільщини. Одночасно правоохоронці затримали і спільника-бізнесмена за місцем проживання.

Слідчі поліції повідомили священнику та його спільнику про підозри за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Священнику загрожує до семи років позбавлення волі.