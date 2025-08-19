Прикордонники затримали священника УПЦ МП та ухилянта

На Закарпатті в Ужгородському районі прикордонники зупинили автомобіль Mercedes, за кермом якого був 50-річний священник УПЦ МП одного з монастирів Закарпаття. У своїй машині він заховав під рясами ухилянта.

Як йдеться у повідомленні Держприкордонслужби, священник сховав 41-річного військовозобов’язаного жителя Сумської області на задньому сидінні, прикривши рясами. Зі слів монаха, за переправлення ухилянта у Словаччину він мав отримати 10 тиc. доларів.

Монаха та ухилянта затримали, на місце події викликали слідчо-оперативну групу Нацполіції. У їхніх діях вбачають ознаки злочину, передбаченого ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), що карається позбавленням волі на строк від семи до дев'яти років.