Матір, дружина та син померлого у Бахмуті військового через Львівський окружний адміністративний суд зобов’язали комісію Міноборони призначили та нарахувати їм одноразову виплату (15 млн грн). Раніше комісія відмовила їм у виплаті, бо солдат помер не через поранення, а через захворювання, але суд визнав це рішення протиправним.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2025 року, до суду звернулась мати, дружина та син військового, який у 2023 року помер на околиці Бахмута Донецької області. Причиною смерті стала гостра недостатність кровообігу, атеросклеротична хвороба. Центральна ВЛК визнала, що його смерть пов’язана із захистом Батьківщини. Із матеріалів справи відомо, що військовий помер під час мінометного обстрілу.

Через смерть військового позивачі звертались до Міноборони, щоб отримати одноразову грошову виплату (15 млн грн), але їм відмовили. Вони не погодились із рішенням та звернулись до суду.

Згідно з витягом з протоколу засідання комісії МОУ, документи позивачів повернули на доопрацювання, бо солдат помер через захворювання, а не через поранення. Таку ж позицію висловив представник відповідача у відзиві на позовну заяву.

«Солдат не мав поранень (контузій, травм, каліцтв), помер природною смертю, відповідно він не належить до категорії загиблих та померлих внаслідок поранення (контузії, травми, каліцтва) військовослужбовців, що давало б його членам сім’ї право на отримання допомоги у збільшеному розмірі, а саме згідно постанови КМУ № 168. Крім цього вказує, що зобов’язання призначити та виплатити кошти позивачу є втручанням суду у дискреційні повноваження Міністерства оборони України», – вважає представник відповідача.

Цю справу розглянув суддя Назар Костецький, який дослідив усі аргументи та матеріали, задовольнивши позов родичів померлого військового. Суддя визнав протиправним та скасував рішення комісії МОУ про відмову у призначенні виплати, передбаченої п.2 постанови КМУ №168. Також суддя зобов’язав МОУ призначити та виплатити гроші позивачам. Рішення суду ще можна оскаржити.