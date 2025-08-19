Вчителя затримали під час отримання грошей

На Закарпатті поліція затримала 34-річного вчителя географії за підозрою в організації переправлення чоловіків призовного віку за кордон.

Як повідомила пресслужба поліції, мешканець селища Усть-Чорна, який працює вчителем географії, добре знав місцевість і розробив маршрути нелегального перетину кордону поза офіційними пунктами пропуску та самостійно інструктував військовозобов’язаних. Чоловік підшукав першого клієнта, якого за 5500 доларів мав переправити до Румунії. Перетнути кордон він мав через річку Тиса.

Вчителя затримали під час отримання грошей від 30-річного мешканця селища Буштино Тячівського району. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Суд обрав йому запобіжний захід – СІЗО з можливістю внесення застави.