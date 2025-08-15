24-річного жителя Радехова затримали після отримання 20 тис. доларів від клієнта

У Львові затримали організатора схеми незаконного перетину кордону для військовозобов’язаних чоловіків, які хочуть ухилитись від мобілізації. 24-річного жителя Радехова затримали після отримання 20 тис. доларів від клієнта.

Як повідомила Нацполіція Львівщини 15 серпня, житель Радехова запропонував клієнту кілька варіантів незаконного перетину кордону – поза межами пунктів пропуску, у вантажівці та ще кілька, з яких той мав обрати найбільш комфортний для себе. Зупинились на тому, що організатор доставить клієнта в Одеську область, де для нього вже буде прокладений маршрут, яким він переправиться через кордон України з Молдовою поза межами пунктів пропуску.

13 серпня правоохоронці затримали переправника на вулиці Володимира Великого у Львові в порядку ст.208 КПК України одразу після одержання ним 20 тис. доларів від клієнта.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) ККУ. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від семи до дев’яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.