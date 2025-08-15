Ярослава Пашка затримали за переправлення ухилянтів

СБУ спільно з поліцейськими затримала на Львівщині керівника громадської організації «Єдина-Україна» Ярослава Пашка за організацію схеми втечі для ухилянтів.

Як повідомили у п’ятницю, 15 серпня, у СБУ та поліції Львівщини, 44-річний керівник громадської організації з Львівщини за 15 тис. доларів гарантував військовозобов’язаному виїзд з України поза офіційними пунктами пропуску на Закарпатті.

Спершу клієнт передав керівнику ГО 42 тис. грн завдатку, а 12 серпня – другу частину грошей у сумі 14 тис. доларів. Правоохоронці задокументували протиправну діяльність та затримали організатора схеми. Йому повідомили про підозру за незаконне переправлення через державний кордон (ч. 3 ст. 332 ККУ).

Керівник ГО отримав 15 тис. доларів за переправлення ухилянта

Правоохоронці не розголошують більше подробиць справи. За даними ZAXID.NET, затриманим виявився керівник та співзасновник зареєстрованої шість років тому на Жидачівщині громадської організації «Єдина-Україна», уродженець села Рудківці Ярослав Пашко. Він також є керівником Закарпатського підрозділу громадської організації «Всеукраїнська організація центр реабілітації дітей з інвалідністю "Світанок"» та зареєстрованої у Києві ГО «Вільні-люди».