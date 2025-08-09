Вижницький районний суд Чернівецької області визнав працівника ТЦК винним у недбалому ставленні до військової служби. Оператор відділення призову не притягнув до адмінвідповідальності п’ятьох ухилянтів і сам заплатить 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку оприлюднили у судовому реєстрі у липні 2025 року, протягом березня-квітня 2025 року поліція доставляла порушників військового обліку у ТЦК для проведення мобілізаційних заходів та притягнення до адміністративної відповідальності. Оператор відділення призову, солдат Сергій Х. п’ять разів не складав протоколи про адміністративне правопорушення щодо ухилянтів, які змогли уникнути накладення штрафів.

Таким чином, солдат не виконав свої службові обов’язки та недбало поставився до військової служби. У суді Сергій Х. визнав свою провину у вчиненні адмінправопорушення.

Цю справу розглянув суддя Іван Кибич, який дослідив усі матеріали справи та призначив солдату покарання – 17 тис. грн штрафу. Постанова уже набрала законної сили.