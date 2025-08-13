На Закарпатті помічник машиніста перевозив ухилянтів у локомотивах «Укрзалізниці»
Трансфер до кордону коштував 12 тис. доларів
Служба безпеки України та поліція заблокували чергову схему незаконного переправлення чоловіків за межі України. Правоохоронці затримали працівника «Укрзалізниці» під час супроводу 18-річного мешканця Харкова.
Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 13 серпня, трансфер залізницею до кордону коштував 12 тис. доларів.
«Працівник “Локомотивного депо Мукачева” регіональної філії “Львівської залізниці” підвозив ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону. Маршрут потенційних утікачів пролягав залізничною колією з Хуста до селища Королево», – зазначили в СБУ.
У поліції Закарпатської області уточнили, що підозрюваним є 33-річний мешканець села Веряця Берегівського району, який працює помічником машиніста тепловоза, а супроводжував він 18-річного мешканця Харкова. Залізничнику оголосили підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Йому загрожує до 9 років тюрми.