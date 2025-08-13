Залізничнику загрожує до 9 років тюрми

Служба безпеки України та поліція заблокували чергову схему незаконного переправлення чоловіків за межі України. Правоохоронці затримали працівника «Укрзалізниці» під час супроводу 18-річного мешканця Харкова.

Як повідомили в Управлінні СБУ в Закарпатській області 13 серпня, трансфер залізницею до кордону коштував 12 тис. доларів.

«Працівник “Локомотивного депо Мукачева” регіональної філії “Львівської залізниці” підвозив ухилянтів в кабіні машиніста тепловоза до державного кордону. Маршрут потенційних утікачів пролягав залізничною колією з Хуста до селища Королево», – зазначили в СБУ.

У поліції Закарпатської області уточнили, що підозрюваним є 33-річний мешканець села Веряця Берегівського району, який працює помічником машиніста тепловоза, а супроводжував він 18-річного мешканця Харкова. Залізничнику оголосили підозру за ч.3 ст.332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення чоловіків через державний кордон). Йому загрожує до 9 років тюрми.