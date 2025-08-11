Причетних до незаконного переправлення чоловіків встановлюють

Прикордонники Чопського загону затримали 19 ухилянтів з різних регіонів України, які хотіли перетнути українсько-словацький кордон в обхід пункту пропуску. Причетних до незаконного переправлення чоловіків встановлюють.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 11 серпня, кілька груп чоловіків поблизу села Палло Ужгородського району виявили за допомогою камер відеоспостереження військовослужбовці відділення «Паладь Комарівці».

«Їхнє подальше пересування відстежували безпілотником. На затримання невідомих вислали групу реагування від підрозділу та оперативних співробітників. Правопорушники не відреагували на вимогу прикордонного наряду зупинитися, тож військовослужбовцям довелося здійснити декілька попереджувальних пострілів вгору», – зазначили в ДПСУ.

Ухилянтів – 19 чоловіків з різних регіонів України – затримали поруч з кордоном. Їх доставили у прикордонний підрозділ. Після встановлення всіх обставин затриманих притягнуть до відповідальності за ст.204-1 КУпАП (незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України). Санкція статті передбачає до 15 діб адмінарешту. Причетних до переправлення чоловіків встановлюють.