Швидкий смачний салат із сухариками на Новий рік. Рецепт дня0
Цей салат поєднує ніжне куряче філе, свіжі овочі, яйця і хрумкі ароматні сухарики. Він легкий, поживний і водночас виглядає святково, тому чудово підійде для новорічного столу. Рецепт від Мariiam_foodblog.
Інгредієнти
|варено-копчене куряче філе
|500 г
|яйця
|3 шт.
|пекінська капуста
|100 г
|помідори
|2 шт.
|твердий сир
|100 г
|майонез
|за смаком
|тостовий хліб
|залежно від бажаної кількості сухариків
|часник
|3 зубчики
|копчена паприка
|за смаком
|сіль
|за смаком
|перець
|за смаком
|олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Наріжте тостовий хліб невеликими кубиками. Розігрійте сковороду з олією, додайте подрібнений часник, копчену паприку, сіль і перець. Обсмажте хліб до золотистої скоринки, постійно помішуючи, та охолодіть сухарики.
Крок 2
Відваріть яйця, охолодіть їх, очистьте та натріть на тертці.
Крок 3
Наріжте куряче філе дрібними шматочками.
Крок 4
Нашаткуйте пекінську капусту тонкою соломкою.
Крок 5
Наріжте помідори кубиками, за потреби видаліть зайвий сік.
Крок 6
Натріть твердий сир на середній тертці.
Крок 7
Викладіть салат шарами, кожен шар змащуйте майонезом. Викладайте інгредієнти у зручній для вас послідовності, формуючи акуратний салат.
Крок 8
Посипте верх салату хрумкими сухариками перед подачею. Подавайте одразу або злегка охолодіть у холодильнику.