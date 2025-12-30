Цей салат поєднує ніжне куряче філе, свіжі овочі, яйця і хрумкі ароматні сухарики. Він легкий, поживний і водночас виглядає святково, тому чудово підійде для новорічного столу. Рецепт від Мariiam_foodblog. Інгредієнти варено-копчене куряче філе 500 г яйця 3 шт. пекінська капуста 100 г помідори 2 шт. твердий сир 100 г майонез за смаком тостовий хліб залежно від бажаної кількості сухариків часник 3 зубчики копчена паприка за смаком сіль за смаком перець за смаком олія для смаження Спосіб приготування: Крок 1 Наріжте тостовий хліб невеликими кубиками. Розігрійте сковороду з олією, додайте подрібнений часник, копчену паприку, сіль і перець. Обсмажте хліб до золотистої скоринки, постійно помішуючи, та охолодіть сухарики. Крок 2 Відваріть яйця, охолодіть їх, очистьте та натріть на тертці. Крок 3 Наріжте куряче філе дрібними шматочками. Крок 4 Нашаткуйте пекінську капусту тонкою соломкою. Крок 5 Наріжте помідори кубиками, за потреби видаліть зайвий сік. Крок 6 Натріть твердий сир на середній тертці. Крок 7 Викладіть салат шарами, кожен шар змащуйте майонезом. Викладайте інгредієнти у зручній для вас послідовності, формуючи акуратний салат. Крок 8 Посипте верх салату хрумкими сухариками перед подачею. Подавайте одразу або злегка охолодіть у холодильнику.

