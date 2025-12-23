Польський салат з оселедцем і горошком – це яскрава святкова закуска з гармонійним поєднанням солоного, кислого та ніжного смаку. Завдяки простим інгредієнтам і легкому соусу салат виходить збалансованим і небанальним. Рецепт від Рysznieczyprzepysznie.

Інгредієнти

Оселедець філе 6 шт. Цибуля порей 50 г Яблуко кисле 0,5 шт. Квашені огірки 4 шт. Зелений горошок консервований 200 г Яйця курячі 3 шт. Петрушка 10 г Кріп 10 г Майонез 45 г Сметана 20% 30 г Гірчиця 15 г Лимонний сік 15 мл Сіль за смаком Перець чорний мелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Промийте філе оселедця та замочіть у холодній воді або молоці на 1–2 години, обсушіть і наріжте тонкими смужками.

Крок 2 Наріжте цибулю порей тонкими кільцями, викладіть на сито та обдайте окропом, дайте стекти воді.

Крок 3 Очистьте яблуко та наріжте тонкою соломкою, так само наріжте огірки, злийте рідину з горошку.

Крок 4 Змішайте майонез, сметану, гірчицю, лимонний сік і подрібнений кріп, додайте сіль та перець за смаком.

Крок 5 З’єднайте в мисці оселедець, цибулю, яблуко, огірки, горошок і подрібнену петрушку, влийте соус і обережно перемішайте.