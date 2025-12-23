Польський салат з оселедцем і горошком. Рецепт дня0
Польський салат з оселедцем і горошком – це яскрава святкова закуска з гармонійним поєднанням солоного, кислого та ніжного смаку. Завдяки простим інгредієнтам і легкому соусу салат виходить збалансованим і небанальним. Рецепт від Рysznieczyprzepysznie.
Інгредієнти
|Оселедець філе
|6 шт.
|Цибуля порей
|50 г
|Яблуко кисле
|0,5 шт.
|Квашені огірки
|4 шт.
|Зелений горошок консервований
|200 г
|Яйця курячі
|3 шт.
|Петрушка
|10 г
|Кріп
|10 г
|Майонез
|45 г
|Сметана 20%
|30 г
|Гірчиця
|15 г
|Лимонний сік
|15 мл
|Сіль
|за смаком
|Перець чорний мелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте філе оселедця та замочіть у холодній воді або молоці на 1–2 години, обсушіть і наріжте тонкими смужками.
Крок 2
Наріжте цибулю порей тонкими кільцями, викладіть на сито та обдайте окропом, дайте стекти воді.
Крок 3
Очистьте яблуко та наріжте тонкою соломкою, так само наріжте огірки, злийте рідину з горошку.
Крок 4
Змішайте майонез, сметану, гірчицю, лимонний сік і подрібнений кріп, додайте сіль та перець за смаком.
Крок 5
З’єднайте в мисці оселедець, цибулю, яблуко, огірки, горошок і подрібнену петрушку, влийте соус і обережно перемішайте.
Крок 6
Поставте салат у холодильник щонайменше на 1 годину, перед подачею додайте нарізані варені яйця та знову перемішайте.