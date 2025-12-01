Цей пісний салат з оселедцем поєднує в собі найкраще від української та скандинавської кухонь, створюючи яскравий та незвичний смаковий тандем. Ніжний оселедець, солодкий запечений буряк, хрусткі овочі та ароматні трави розкриваються під кисло-солодкою гірчично-медовою заправкою з ноткою кави. Рецепт від Picante cooking.

Інгредієнти Філе соленого оселедця 4 шт. Печений буряк 1 великий Мариновані огірки 4 середні Червона цибуля ½ шт. Каперси 2 ст. л. Кріп ½ пучка Зелена цибуля ½ пучка Чорний свіжозмелений перець до смаку Соняшникова нерафінована олія 70 мл Гірчиця 30 г Мед 2 ч. л. Яблучний оцет 15 мл Відварена кава 1 ст. л. Спосіб приготування: Крок 1 Підготувати всі складники: оселедець порізати шматочками, буряк відварити або запекти та нарізати кубиками, огірки нарізати кружальцями, червону цибулю – дрібними кубиками, каперси, кріп і зелену цибулю посікти. Усі інгредієнти викласти смужками на велике сервірувальну тарілку. Крок 2 В окремому посуді змішати інгредієнти для заправки: соняшникову олію, гірчицю, мед, яблучний оцет та відварену каву, до однорідної консистенції. Крок 3 Рівномірно полити салат заправкою, приправити свіжозмеленим чорним перцем і подавати.