Цей пісний салат з оселедцем поєднує в собі найкраще від української та скандинавської кухонь, створюючи яскравий та незвичний смаковий тандем. Ніжний оселедець, солодкий запечений буряк, хрусткі овочі та ароматні трави розкриваються під кисло-солодкою гірчично-медовою заправкою з ноткою кави. Рецепт від Picante cooking.
Інгредієнти
|Філе соленого оселедця
|4 шт.
|Печений буряк
|1 великий
|Мариновані огірки
|4 середні
|Червона цибуля
|½ шт.
|Каперси
|2 ст. л.
|Кріп
|½ пучка
|Зелена цибуля
|½ пучка
|Чорний свіжозмелений перець
|до смаку
|Соняшникова нерафінована олія
|70 мл
|Гірчиця
|30 г
|Мед
|2 ч. л.
|Яблучний оцет
|15 мл
|Відварена кава
|1 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготувати всі складники: оселедець порізати шматочками, буряк відварити або запекти та нарізати кубиками, огірки нарізати кружальцями, червону цибулю – дрібними кубиками, каперси, кріп і зелену цибулю посікти. Усі інгредієнти викласти смужками на велике сервірувальну тарілку.
Крок 2
В окремому посуді змішати інгредієнти для заправки: соняшникову олію, гірчицю, мед, яблучний оцет та відварену каву, до однорідної консистенції.
Крок 3
Рівномірно полити салат заправкою, приправити свіжозмеленим чорним перцем і подавати.