Тушкована червона капуста з яблуками. Рецепт дня0
До теми
- Квашена капуста в банці. Рецепт дня ZAXID.NET
- Засипана капуста зі шкварками. Рецепт дня ZAXID.NET
- Хрумка квашена капуста з морквою на зиму. Рецепт дня ZAXID.NET
Під час тривалого тушкування капуста стає неймовірно ніжною, солодкуватою та ароматною. Вона чудово поєднується з булгуром або може стати смачним гарніром до будь-якої основної страви. Якщо не хочете готувати велику порцію, кількість інгредієнтів можна легко зменшити вдвічі. Рецепт від The New York Times Cooking.
Інгредієнти
|Капуста червона
|1 шт.
|Олія (бажано рослинна)
|2 ст. л.
|Цибуля ріпчаста
|1 шт.
|Яблука кислих сортів
|2 шт.
|Бальзамічний оцет
|80 мл
|Запашний перець мелений
|¼ ч. л.
|Сіль
|за смаком
|Чорний перець свіжомелений
|за смаком
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте капусту – розріжте її на чверті, видаліть серцевину та наріжте тонкими смужками. Залийте холодною водою, поки готуєте решту інгредієнтів. У великій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньому вогні. Додайте тонко нарізану цибулю й обсмажуйте близько 3 хвилин, доки вона не стане м’якою.
Крок 2
Влийте 2 ст. ложки бальзамічного оцту, перемішайте та готуйте ще 3 хвилини, поки цибуля не набуде золотистого відтінку. Додайте очищені від шкірки та серцевини, нарізані скибочками яблука, тушкуйте 2-3 хвилини.
Крок 3
Злийте воду з капусти та додайте її до каструлі. Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися сумішшю. Додайте мелений запашний перець, ще 2 ст. ложки бальзамічного оцту та сіль за смаком. Перемішайте.
Крок 4
Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно 1 годину, час від часу помішуючи.
Крок 5
Наприкінці додайте свіжомелений чорний перець, скуштуйте, при необхідності підсоліть і, за бажанням, влийте ще 1-2 ст. ложки оцту для більш яскравого смаку.
Капусту зручно готувати заздалегідь, наступного дня вона стає ще смачнішою. Зберігайте у холодильнику до 5 днів і розігрівайте на слабкому вогні перед подачею.