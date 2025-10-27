Під час тривалого тушкування капуста стає неймовірно ніжною, солодкуватою та ароматною. Вона чудово поєднується з булгуром або може стати смачним гарніром до будь-якої основної страви. Якщо не хочете готувати велику порцію, кількість інгредієнтів можна легко зменшити вдвічі. Рецепт від The New York Times Cooking.

Інгредієнти

Капуста червона 1 шт. Олія (бажано рослинна) 2 ст. л. Цибуля ріпчаста 1 шт. Яблука кислих сортів 2 шт. Бальзамічний оцет 80 мл Запашний перець мелений ¼ ч. л. Сіль за смаком Чорний перець свіжомелений за смаком

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте капусту – розріжте її на чверті, видаліть серцевину та наріжте тонкими смужками. Залийте холодною водою, поки готуєте решту інгредієнтів. У великій сковороді або каструлі з товстим дном розігрійте олію на середньому вогні. Додайте тонко нарізану цибулю й обсмажуйте близько 3 хвилин, доки вона не стане м’якою.

Крок 2 Влийте 2 ст. ложки бальзамічного оцту, перемішайте та готуйте ще 3 хвилини, поки цибуля не набуде золотистого відтінку. Додайте очищені від шкірки та серцевини, нарізані скибочками яблука, тушкуйте 2-3 хвилини.

Крок 3 Злийте воду з капусти та додайте її до каструлі. Добре перемішайте, щоб овочі рівномірно вкрилися сумішшю. Додайте мелений запашний перець, ще 2 ст. ложки бальзамічного оцту та сіль за смаком. Перемішайте.

Крок 4 Накрийте кришкою й тушкуйте на слабкому вогні приблизно 1 годину, час від часу помішуючи.

Крок 5 Наприкінці додайте свіжомелений чорний перець, скуштуйте, при необхідності підсоліть і, за бажанням, влийте ще 1-2 ст. ложки оцту для більш яскравого смаку.