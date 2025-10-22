Квашена капуста в банці. Рецепт дня0
До теми
Квашена капуста має велику користь для здоров’я. Її готують шляхом природного бродіння, без додавання консервантів, що робить продукт натуральним і поживним. Капуста багата на вітаміни, особливо вітамін С, і зміцнює імунітет. Рецепт від Сookpad.
Інгредієнти
|Капуста
|3 кг
|Велика морква
|1 шт.
|Крупна нейодована сіль
|2 ст. л.
|Цукор
|2 ст. л.
Спосіб приготування:
Крок 1
Капусту посікти, моркву потерти, перемішати, скласти в 3 літрову банку, добре втрамбувати, зверху засипати солі і залити холодною водою до верху.
Крок 2
У банку вкладіть зігнуту кришку (як вантаж), закрийте кришкою з дірками і поставте у тепле місце на 3 дні.
Крок 3
Через 3 дні вийміть капусту в миску, час від часу помішуючи (щоб вийшла гіркота). Додайте 2 ст. л. цукру або меду, перемішайте, втрамбовуйте знову у банку, закрийте кришкою та зберігайте в холодильнику. Капуста готова до вживання.