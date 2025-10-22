Капусту посікти, моркву потерти, перемішати, скласти в 3 літрову банку, добре втрамбувати, зверху засипати солі і залити холодною водою до верху.

У банку вкладіть зігнуту кришку (як вантаж), закрийте кришкою з дірками і поставте у тепле місце на 3 дні.

Крок 3

Через 3 дні вийміть капусту в миску, час від часу помішуючи (щоб вийшла гіркота). Додайте 2 ст. л. цукру або меду, перемішайте, втрамбовуйте знову у банку, закрийте кришкою та зберігайте в холодильнику. Капуста готова до вживання.