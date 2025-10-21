Варто правильно вибирати сорт капусти, тому що деякі з них можуть гірчити через свої смакові особливості

Квашена капуста – проста та улюблена страва, але іноді замість приємної кислинки вона набуває неприємної гіркоти. Ukr.Media розповідає, чому так відбувається.

Чому квашена капуста гірчить?

Варто правильно вибирати сорт капусти, тому що деякі з них можуть гірчити через свої смакові особливості. Також, щоб капуста не гірчила, важливо протикати капусту дерев’яною паличкою раз на добу. Це необхідно для випуску газу, який може зробити капусту гіркою.

А при додаванні надто великої кількості насіння кропу або кмину капуста також може стати гіркуватою.

Не можна й забувати, що капуста, яка росла в дефіциті вологи буде гірчити навіть незалежно від сорту.