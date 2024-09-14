Засипану капусту готують у багатьох регіонах України. Родзинкою страви є правильно приготована квашена капуста та шкварки. У липні 2024 року засипану капусту внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Інгредієнти:

квашена капуста – 700 г;

свіжа капуста – 300 г;

пшоно – 200 г;

цибуля – 1 шт.;

яйця – 1 шт.;

сметана – 250 г;

підчеревина – 500 г;

сіль до смаку;

мелений чорний перець до смаку;

олія – 2 ст. л.

Спосіб приготування:

Свіжу капусту споліскуємо, обсушуємо і тонко шаткуємо. Квашену капусту добре відчавлюємо на друшляку і промиваємо під тонким струменем води. Обминаємо капусту руками, даємо воді стекти і перекладаємо її до свіжої. Свіжу і квашену капусту обминаємо руками, перемішуючи, пише Smachno.ua.

Закладаємо капусту у глибокий сотейник і заливаємо холодною водою так, щоб рідина вкрила усю капусту. Доводимо до кипіння і варимо на помірному вогні, доки капуста не стане м'якою – від 40 хвилин до 1 години 30 хвилин.

Пшоно промиваємо на ситі під холодною водою, перекладаємо у миску і заливаємо крутим окропом на 5 хвилин. Відкидаємо пшоно на сито, повторно промиваємо і даємо воді стекти. Висипаємо пшоно рівним шаром на вже готову капусту. Не перемішуємо. Капусту з пшоном доводимо до кипіння і варимо на помірному вогні під кришкою приблизно 25–30 хвилин.

У зручній мисці збовтуємо яйце з борошном, додаємо приблизно 1/2 ч. л. солі і добре перемішуємо. Перемішуючи, викладаємо у яєчну суміш сметану і тонкою цівкою вливаємо 100 мл води.

Підчеревину на шкварки ріжемо невеликими кубиками. Змащуємо сковороду олією, нагріваємо, викладаємо в гарячу олію підчеревину і обсмажуємо, доки з підчеревини добре не витопиться жир, а шматочки добре не обсмажаться.

Відбираємо з-під шкварок трохи жиру і нагріваємо його в іншій сковороді. Самі шкварки накриваємо фольгою, щоб до подачі на стіл зберегти гарячими. Цибулину чистимо, ріжемо кубиками, закладаємо у сковороду з гарячим жиром і обсмажуємо до золотавого кольору. Обсмажену цибулю закладаємо до капусти з пшоном.

Страву добре перемішуємо, накриваємо кришкою і готуємо приблизно 5 хвилин. Вливаємо у сотейник з капустою й пшоном заливку, додаємо сіль і перець до смаку і дуже добре перемішуємо. Зменшуємо вогонь до мінімуму і готуємо страву без кришки 5 хвилин.

Готову страву перекладаємо в глибокий сервірувальний таріль і посипаємо шкварками.

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