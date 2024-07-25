У національному переліку вже дев’ять елементів з Львівщини

До національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України внесли ще чотири традиції з Львівщини. Серед них – городоцький шов вишивки, культура споживання засипаної капусти, створення бойківської писанки булавкою та дзвонарство у Львові. Відповідний наказ підписав в.о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв, повідомили у ЛОВА.

Городоцький шов (стіб)

Городоцький шов (фото ЛОВА)

Городоцький шов у Городку називають вишитим праписьмом. Він містить «драбинки», «кривульки» та інші техніки швів.

Як розповіла раніше ZAXID.NET етнографиня, кандидатка мистецтвознавства Тетяна Куцир, Городок мав свою унікальну вишивку з характерним швом на основі петелькового, яким прокладають так звані вужики або ланцюги (драбинка). Вони були червоні або поєднували червоного і білого. Над ними і між ними розміщували місяці і півмісяці, які виконувалися гладдю по контуру, серединка могла бути чорною. Могли вишивати галузки. Швом оздовлювали уставку, манжет і комір.

Засипана капуста

Засипана капуста (фото ЛОВА)

Засипану капусту готують у багатьох містах та селах Львівщини. Цей рецепт створили в Гніздичеві на Жидачівщині.

«Ця страва прикрашає весілля, святкові столи та буденні трапези. Серед її шанувальників були видатні особистості, такі як Іван Франко, митрополит Андрей Шептицький та експертка з української вишивки Ольга Бачинська», – інформують у ЛОВА.

Дзвонарство

Давні дзвони (фото ЛОВА)

У минулому без дзвонів у Львові не відбувалося жодного свята.

«Саме традиція дзвонарства об’єднує різні релігійні громади міста, створюючи особливий дух спільності. Дзвонарство – це прояв, який історично побутував та побутує у Львові, представляючи живу спадщину міста. Існує тісний взаємозв’язок між невід’ємними складовими – дзвіницею, дзвоном та мистецтвом дзвонаря», – пояснюють в обласному управлінні культури.

Бойківська писанка булавкою

Писанка булавкою (фото ЛОВА)

Традиція бойківської писанки булавкою поєднує не тільки технологію розпису писанки, накладання кольорів, а й звичаї, обряди, уявлення про світ, мову як окрему складову традиції. Орнаменти писанки були різними, однак в основі був хрест – основа з основ, з нього все починається.

У Національному переліку нематеріальної культурної спадщини вже є дев’ять елементів з Львівщини:

Цей перелік стимулює берегти та популяризувати традиції різних регіонів України, які століттями передають з покоління до покоління.