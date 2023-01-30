У Глинянах раніше працювала фабрика з виробництва тканих килимів, зараз там музей

До нематеріальної культурної спадщини України увійшов ще один елемент з Львівщини. Це мистецтво виготовлення глинянського візерункового текстилю. Про це 30 січня повідомив департамент з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА.

Відповідний наказ підписав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

«Глинянський візерунковий текстиль є втіленням найкращих традицій українського національного мистецтва. Високий мистецький рівень, велике розмаїття узорів і високий професійний рівень виконання є характерними рисами для глинянського візерункового текстилю і протягом багатьох років є візитною карткою Глинян у світі», – зазначив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

фото ZAXID.NET

Нагадаємо, це вже п’ятий елемент з Львівщини, який внесли до національного переліку нематеріальної культурної спадщини. Раніше у 2022 році туди увійшли:

мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної забавки;

традиція приготування яворівського пирога;

створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

надсянська говірка на Мостищині.

У планах на цей рік – внести до переліку весільні обрядові пісні Бойківщини «Ладкання» та сокальську сорочку (крій та орнамент жіночих і чоловічих сорочок).

Довідка

Глинянський візерунковий текстиль – це вишивані і гладко ткані, ворсові вовняні і шовкові килими, ткані та вишивані заслони на вікна і двері, накриття на стіл і ліжка, рушники, ткані і вишивані святкові жіночі фартухи, святкове вбрання, весільні строї, сценічні костюми, трикотажні вироби – светри, безрукавки, жіночі костюми тощо. Їх прикрашають геометричними, квітковими, сюжетно-тематичними узорами. Особливо популярними є рукотворні гладкоткані килими. Їх виготовляють технікою ткання, а також як гобелени.