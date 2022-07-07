Міністерство культури та інформаційної політики розширило національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини України. Туди додали 21 новий елемент, серед яких три з Львівщини. До нематеріальної культурної спадщини України внесли яворівський пиріг, яворівську дерев’яну забавку та різдвяну звізду.

Як повідомили у департаменті культури ЛОДА, область запропонувала внести спадщину галичан до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України ще у 2020 році. Процес затягувався через тривале затвердження складу експертної ради та погодження її у міністерстві юстиції. Наказ про зарахування до переліку нових елементів, серед яких три з Львівщини, міністр культури підписав 6 липня 2022 року.

Різдвяні звізди виготовляють майстри з Дублян (фото газети "Відродження")

Традицію майстрування об’ємної різдвяної звізди українці привезли з рідного села Мацьковичі, що зараз належить до Польщі. Звідти у повоєнні роки переїхали на Львівщину і відроджували ремесло вже у Дублянах. Зокрема різдвяні звізди виготовляв майстер Богдан Новак.

Яворівський пиріг готується за особливим місцевим рецептом (фото ЛОДА)

Традиція приготування яворівського пирога поєднує у рецепті гречку та картоплю. Ця страва притаманна регіону Розточчя.

Яворівські забавки роблять народні умільці вже кілька століть (фото ZAXID.NET)

Мистецтво виготовлення яворівської дерев’яної іграшки відоме ще з XVIII ст, її називають саме забавкою, бо нею забавляли, заспокоювали дітей. Зазвичай це стилізовані, різьблені та розписані коники, півники, брязкальця, деркачі.

Це перша спадщина Львівщини, яку внесли до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. На наступному засіданні експертної ради обговорюватимуть внесення до національного переліку глинянського візерункового текстилю.