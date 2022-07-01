У 2020 році український борщ внесли в національний список культурної спадщини

Український борщ потрапив до списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. У п’ятницю, 1 липня, на 5-у позачерговому засіданні Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини було внесено елемент «Культура приготування українського борщу» до Списку нематеріальної культурної спадщини, що потребує негайної охорони.

У Міністерстві культури та інформаційної політики повідомили, що «зважаючи на загрозу, МКІП звернувся до Секретаріату ЮНЕСКО з проханням перенести подану номінацію до Списку термінової охорони ЮНЕСКО».

«Елемент демонструє важливу роль нематеріальної культурної спадщини під час збройних конфліктів та надзвичайних ситуацій. Дякуємо експертам Євгену Клопотенко, Марині Соботюк, а також Міністерству закордонних справ України», – повідомили у міністерстві.

Нагадаємо, що у 2020 році український борщ внесли в національний список культурної спадщини.

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