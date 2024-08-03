Цвітна капуста чудово смакує під вершковим соусом бешамель.

Інгредієнти:

цвітна капуста – 1 шт.;

водa – 2 л;

сiль – 2 г;

кріп – 2 стебла;

лимон – 1 шт.;

вершкове масло – 20 г;

молоко коровяче – 250 мл;

мука пшеничная – 20 г;

мускатний горіх – 5 г;

сир твердих сортів – 100 г.

Спосіб приготування:

Два літри води доводимо до кипіння, додаємо стебла кропу, сіль та шматочок лимона. Цвітну капусту закидаємо в каструлю з окропом та варимо протягом чотирьох хвилин, пише Coocorama.

Готуємо соус. В окремій невеликій каструлі розігріваємо вершкове масло. Додаємо просіяне борошно та швидко перемішуємо, підігріваючи суміш на повільному вогні.

Після обсмажування борошна додаємо в каструлю 200 мл молока та перемішуємо вінчиком за годинниковою стрілкою. Потім додаємо ще 50 мл молока, дрібку солі й зовсім трохи мускатного горіха. Соус готовий.

Відварену капусту викладаємо на застелену пергаментом форму для випікання. Посипаємо орегано та поливаємо соусом бешамель. Сир натираємо на грубій тертці, додаємо пропущений через прес часник. Перемішуємо. Викладаємо сирну масу на цвітну капусту.

Розігріваємо духовку до температури 220°C та ставимо капусту запікатися протягом 4-5 хвилин.