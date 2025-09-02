Якщо ви шукали простий спосіб засолити огірки без тривалих маніпуляцій з маринадом, тоді цей рецепт «холодним» способом точно вам підійде. Рецепт від Greenhouse_mk.

Інгредієнти:

свіжі огірки;

гострий перчик (декілька шматочків);

часник – 2-3 зубчики;

листя хрону;

листя вишні та смородини;

листя дуба;

сіль – 90 г на 3-літрову банку огірків (якщо банка буде літрова, то 30 г солі).

Спосіб приготування:

Ретельно помийте свіжі огірки. За бажанням їх можна замочити у холодній воді на кілька годин (до 6 годин), щоб вони набралися вологи, особливо якщо були зібрані нещодавно.

На дно чистої трилітрової банки викладіть усі підготовлені листочки – хрону, вишні, смородини, дуба. Додайте зубчики часнику та шматочок гострого перцю. Усе це створить ароматну основу для квашення.

Щільно наповніть банку огірками, намагаючись не залишати багато пустот. Чим щільніше вони укладені, тим краще відбуватиметься процес квашення.

Додайте до банки 90 грамів солі. Обережно залийте банку чистою холодною водою до самого верху, рідина повинна повністю покривати огірки.

Закрийте банку капроновою кришкою. Не використовуйте металеві кришки, адже в процесі бродіння виділяються гази, які можуть її зірвати. Поставте банку у прохолодне місце: підійде погріб, льох або навіть холодильник.

Огірки, приготовані за цим рецептом, поступово квасяться і будуть готові ближче до зими. Такий метод забезпечує тривале зберігання й дозволяє отримати по-справжньому хрусткі огірочки з класичним бочковим смаком. Відсутність кип’ятіння маринаду допомагає зберегти максимум корисних речовин і вітамінів, а простота приготування робить рецепт зручним навіть для початківців.