Домашній кетчуп за цим рецептом – це справжня кулінарна знахідка. Поєднання слив, буряка, перцю та помідорів створює глибокий, насичений смак, який неможливо порівняти з магазинним соусом. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

томати – 5 кг;

5 кг; слива – 1 кг;

1 кг; цибуля жовта ріпчаста – 1 кг;

1 кг; перець солодкий – 1 кг;

1 кг; буряк – 800 г;

800 г; червоний перець чилі – 1 шт.;

1 шт.; петрушка, пучок – 1 шт.;

1 шт.; цукор – 1.5 скл.;

1.5 скл.; оцет 9% – 100 мл;

100 мл; кориця мелена – 1 ч. л.;

1 ч. л.; гвоздика – 6 шт.;

6 шт.; перець чорний, горошок – 15 шт.;

15 шт.; перець духмяний, горошок – 10 шт.;

10 шт.; сіль кам'яна – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Овочі потрібно ретельно помити, очистити та нарізати шматками. Додайте гвоздику, перець горошком і духмяний перець, після чого поставте все на середній вогонь. Доведіть масу до кипіння й варіть без кришки приблизно 1,5 години, періодично помішуючи, щоб уникнути пригорання, особливо слив.

Коли овочі стануть м’якими, подрібніть їх занурювальним блендером і перетріть через сито, це допоможе позбутися шкірочок і зернят, зробивши кетчуп максимально однорідним. Далі поставте масу знову на вогонь, додайте сіль, цукор і корицю, ретельно перемішайте та варіть ще 40 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи.

Після цього влийте оцет, додайте зв’язаний пучок петрушки, проваріть 10 хвилин, вийміть зелень і продовжуйте варити ще 10 хвилин. Готовий гарячий кетчуп розлийте в стерилізовані банки, закрийте сухими кришками, укутайте і залиште остигати повністю.