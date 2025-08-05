Домашній кетчуп зі сливами і буряком. Рецепт дня0
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Домашній кетчуп за цим рецептом – це справжня кулінарна знахідка. Поєднання слив, буряка, перцю та помідорів створює глибокий, насичений смак, який неможливо порівняти з магазинним соусом. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти:
- 5 кг;
- 1 кг;
- 1 кг;
- 1 кг;
- 800 г;
- 1 шт.;
- 1 шт.;
- 1.5 скл.;
- 100 мл;
- 1 ч. л.;
- 6 шт.;
- 15 шт.;
- 10 шт.;
- 3 ст. л.
Спосіб приготування:
Овочі потрібно ретельно помити, очистити та нарізати шматками. Додайте гвоздику, перець горошком і духмяний перець, після чого поставте все на середній вогонь. Доведіть масу до кипіння й варіть без кришки приблизно 1,5 години, періодично помішуючи, щоб уникнути пригорання, особливо слив.
Коли овочі стануть м’якими, подрібніть їх занурювальним блендером і перетріть через сито, це допоможе позбутися шкірочок і зернят, зробивши кетчуп максимально однорідним. Далі поставте масу знову на вогонь, додайте сіль, цукор і корицю, ретельно перемішайте та варіть ще 40 хвилин на слабкому вогні, постійно помішуючи.
Після цього влийте оцет, додайте зв’язаний пучок петрушки, проваріть 10 хвилин, вийміть зелень і продовжуйте варити ще 10 хвилин. Готовий гарячий кетчуп розлийте в стерилізовані банки, закрийте сухими кришками, укутайте і залиште остигати повністю.