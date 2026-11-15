Якщо продукт утратив свої властивості, тісто може погано підійматися

Свіжі дріжджі – один із головних інгредієнтів пишної випічки. Якщо продукт утратив свої властивості, тісто може погано підійматися або навіть не збільшитися в об’ємі. Тому перед приготуванням булочок, пирогів чи хліба варто переконатися, що дріжджі ще придатні до використання. Видання Pysznosci розповідає, як перевірити свіжість дріжджів.

Як визначити, чи свіжі дріжджі?

Зверніть увагу на вигляд

Свіжі дріжджі мають приємний коричневий відтінок. Крім того, вони м’які на дотик, а коли їх розламати, вони дуже легко розпадаються на дрібні шматочки.

Тест на запах

Дріжджі, які ви збираєтеся використовувати, варто понюхати. Якщо вони свіжі, то повинні мати приємний запах. Якщо вони гіркі та кислі, краще їх не використовувати.

Тест із гарячою водою

Для цього тесту налийте окріп у склянку, а потім покладіть у воду шматочок дріжджів. Якщо продукт підніметься на поверхню, це означає, що його можна використовувати, бо він свіжий. Якщо ж він опуститься на дно, краще відразу його викинути.

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