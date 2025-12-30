Загальна вага кратому становила понад 600 кг

СБУ повідомила про підозру двом прикарпатцям, які налагодили ввезення нарковмісних речовин в Україну. Вони хотіли ввезти понад 600 кг кратому, який затримали на кордоні у Львівській області.

Як повідомило управління СБУ у Львівській області 30 грудня, 28-річний житель Калуського району організував незаконний канал постачання в Україну наркотичного засобу – кратому. Для схеми він використав власний транспорт, що здійснює міжнародні пасажирські та вантажні перевезення, а також залучив 23-річного водія.

Львівська обласна прокуратура уточнила, що наркотичний чай купили у Чехії. Водій пасажирського мікроавтобуса забрав у Празі коробки з кратомом та через Польщу транспортував в Україну. Контрабанду приховали у багажному відділенні буса – під валізами з особистими речами пасажирів та вживаною побутовою технікою.

Під час огляду автобуса правоохоронці виявили та вилучили 27 картонних коробок із забороненою речовиною. Загальна вага кратому становила понад 600 кг.

Прикордонники 30 грудня уточнили, що контрабанду кратому виявили у червні 2025 року у пункті пропуску «Шегині – Медика».

Згідно з результатами експертних досліджень, у 400 кг вилученого «чаю» підтверджено вміст нарковмісних речовин. Ще майже 220 кг наразі перебувають на експертизі. За цінами «чорного ринку» орієнтовна оптова вартість такої партії може сягати майже 4 млн грн.

Наразі обом фігурантам слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 305 та ст. 307 Кримінального кодексу України. Організатору та водієві обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

У 2024 році Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Постановою уряду № 1306 від 15 листопада забороняється обіг психоактивних засобів мітрагініну та кратому. Останній можна було придбати у вільному доступі у кафе, інтернет-магазинах тощо, утім лікарі зазначали, що надмірне його вживання могло завдавати значної шкоди здоров’ю та навіть призводити до смерті.