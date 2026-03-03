Медова печера на Майорівці є памʼяткою природи місцевого значення

Львівський окружний адміністративний суд за позовом прокуратури зобовʼязав Львівську міську раду розробити документи на закріплення меж памʼятки природи місцевого значення «Медова Печера».

Як вказано в матеріалах справи, у 2009 році Львівська міськрада прийняла ухвалу, якою затвердила межі зеленої зони «Майорівка», до якої входить 1,2 га геологічної памʼятки природи місцевого значення «Медова Печера». Інших документів, зокрема й сам проєкт на позначення памʼятки міськрада не ухвалювала. Через це прокуратура звернулась в суд.

Представники ЛМР у суді проти позову заперечили, зазначивши, що у 2025 році ЛКП «Інститут просторового розвитку» розробив проєкт землеустрою, що містить кадастровий план ділянки та перелік обмежень у її використанні. Сама ділянка має цільове призначення – для збереження та використання памʼяток природи. Цей документ дозволяє винести на погодження сесії й інші документи – затвердити проєкт землеустрою та замовити винесення меж геологічної памʼятки «Медова печера».

Однак суддя Зоряна Лунь зауважила, ще наприкінці 2024 року Львівська ОВА затвердила положення про геологічну памʼятку «Медова печера» й з того часу Львівській міськраді неодноразово скеровували запити на розробку відповідної землевпорядної документації. Втім жодних документів досі не затвердили, тому суд зобовʼязав ЛМР забезпечити організацію винесення меж геологічної памʼятки природи місцевого значення «Медова печера» загальною площею 1,2 га та закріпити їх в натурі на місцевості. Це рішення можна оскаржити в апеляції.