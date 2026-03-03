Йдеться про кіоск на вул. Коломийській

Господарський суд Львівської області зобовʼязав підприємицю Аллу Трибушну демонтувати незаконний кіоск на Сихові та скасував на будівлю право власності.

У 2017 році Львівська міська рада дозволила ФОП Ірині Гош розмістити на вул. Коломийській, 1 тимчасовий МАФ площею 30 м² терміном на рік без реєстрації права власності.

У 2019 році Ірина Гош продала кіоск Аллі Трибушній і вже у 2020 році нова власниця через скандального держреєстратора Назара-Павла Павлишина зареєструвала МАФ на 26 м² як нерухомість.

При цьому, власниця МАФу не отримала погоджень Львівської міської ради, якій належить ділянка під кіоском, тож мерія звернулась до суду.

Враховуючи обставини справи, суддя Ростислав Матвіїв позов міської ради задовольнив та скасував реєстрацію права власності на кіоск. Суд зобовʼязав Аллу Трибушну звільнити захоплену комунальну ділянку і демонтувати МАФ. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Додамо, що Аллі Трибушній належить найбільше кіосків у Львові. Зараз мерія судиться з підприємицею, адже терміни дозволів на їх розміщення давно скінчилися.