Йдеться про магазин на вул. Личаківській, 152

Личаківський районний суд зобовʼязав власників кіоска знести незаконно розбудований МАФ та скасував реєстрацію права власності на нього. Про це 29 січня повідомив юридичний департамент Львівської міськради.

Як вказано в матеріалах справи, йдеться про магазин площею 35,2 м² на вул. Личаківській, 152 у Львові, який збудували без дозволів від міської ради на комунальній ділянці. Крім цього, ще у 2010 році на майно зареєстрували право власності як на кафе-бар, а потім перепродали львівʼянам Владиславу Ярошу та Остапу Шабаковському.

Нинішні власники кіоска проти позову ЛМР заперечили, зазначивши, що придбали будівлю у 2021 році, а до цього первинну реєстрацію права власності на будівлю міськрада не оскаржувала.

«За призначеною судовою будівельно-технічною експертизою це не капітальна будівля, а тимчасова споруда. А отже, реєструвати на неї право власності було неправомірно», – повідомив юридичний департамент.

Враховуючи обставини справи, суддя Назар Стрепко позов міської ради задовольнив і зобовʼязав власників МАФу усунути перешкоди в користуванні комунальною ділянкою, припинив право власності на майно та постановив знести самовільну будівлю. Це рішення можна оскаржити в апеляції.