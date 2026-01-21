У 2020 році фірма «Промінь» незаконно захопила комунальні приміщення

Шевченківський районний суд закрив справу щодо колишнього працівника ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області Маркіяна Созанського, який захопив комунальне приміщення на просп. Чорновола. Приміщення приватизували завдяки скандальному держреєстратору Назару-Павлу Павлишину, якого суд також звільнив від відповідальності.

За матеріалами справи, у 1996 році ТзОВ «Промінь» купило нежитлове приміщення площею 532,7 м2 на просп. Чорновола, 95. До 2018 року фірма належала львів’янці Вірі Созанській, і потім вона переписала її на сина Маркіяна Созанського.

У 2020 році під час перереєстрації приміщення працівники БТІ приписали ще 239,6 м2 комунальних приміщень, до яких був вільний доступ і якими ніхто не користувався. Таким чином приміщення, яке належало ТзОВ «Промінь», розширилось до 798,8 м2. Попри це, директор фірми Маркіян Созанський звернувся до державного реєстратора ЦНАПу Солонківської сільської ради Назара-Павла Павлишина, який незаконно зареєстрував право власності на розширене приміщення. До слова, його також судили за це порушення, але у травні 2025 року Шевченківський райсуд закрив справу через закінчення термінів давності та звільнив його від відповідальності.

Справу Маркіяна Созанського розслідували як службову недбалість. П’ятирічний термін притягнення до відповідальності за цією справою закінчився 4 січня 2026 року, тому його захисники клопотали про закриття провадження.

Зважаючи на обставини справи, 9 січня суддя Шевченківського райсуду Олександра Баєва звільнила Маркіяна Созанського від відповідальності та закрила справу.

ТзОВ «Промінь» зареєстроване ще у 1997 році, а єдиним власником вказаний Маркіян Созанський – колишній працівник ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області. Єдиним майном компанії є приміщення на просп. Чорновола, 95.