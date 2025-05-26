Йдеться про приміщення на просп. Чорновола, 95

Пустомитівський районний суд закрив справу щодо реєстратора Солонківської сільської ради Назара-Павла Павлишина, який незаконно зареєстрував право власності на приміщення на просп. Чорновола. Суд звільнив його від відповідальності через закінчення термінів давності справи.

Як вказано в матеріалах справи, у 2021 році державний реєстратор ЦНАПу Солонківської сільської ради Назар-Павло Павлишин зареєстрував за ТзОВ «Промінь» право власності на нерухоме майно площею 798,8 м2 на просп. Чорновола, 95 у Львові. При цьому, власник майна не надав довідку про прийняття в експлуатацію цього об’єкта, а фактична його площа становила 532,7 м2.

Через це слідчі повідомили реєстратору про підозру в несанкціонованій зміні інформації за ч. 1 ст. 362 ККУ. Однак суддя Володимир Мусієвський закрив справу та звільнив Назара-Павла Павлишина від кримінальної відповідальності через закінчення термінів давності справи.

Додамо, що Назар-Павло Павлишин фігурує у низці проваджень щодо незаконної реєстрації майна. Зокрема, саме він реєстрував незаконно прибудовані квартири на вул. Зеленій, гаражі на вул. Замарстинівській та здійснив скандальну реєстрацію готелю біля озера в Брюховичах.

ТзОВ «Промінь» зареєсроване ще у 1997 році, а єдиним власником вказаний Маркіян Созанський – колишній працівник ГУ Пенсійного фонду України у Львівській області. Єдиним майном компанії є приміщення на просп. Чорновола, 95.