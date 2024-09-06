На місці приватизованих 0,5 га посадовець Держгеокадастру зареєстрував п’ять нових ділянок

Поліція повідомила про підозру державному кадастровому реєстратору одного з відділів управління Держгеокадастру, який змінив кадастрові дані приватної ділянки, відніс її до комунальних земель, розділив і зареєстрував їх на інших людей.

Як повідомили 6 вересня у поліції, реєстратор незаконно змінив координати меж земельної ділянки площею 0,5 га у Славському, що належала місцевій мешканці. Унаслідок махінацій ділянка в системі Держгеокадастру була перенесена на землі комунальної власності, а на її місці зареєстрували п’ять інших ділянок, які мали інших власників та цільове призначення – для будівництва і обслуговування житлового будинку.

«У результаті таких дій кадастрового реєстратора справжню власницю фактично позбавили права власності на землю та унеможливили використання її за цільовим призначенням. Оціночна вартість вищезгаданої ділянки становить 660 тис грн», – повідомили у прокуратурі.

Слідчі повідомили реєстратору про підозру за ч. 1-3 ст. 362 ККУ (несанкціоноване внесення змін до інформації, що обробляється в автоматизованих системах, що спричинило значну шкоду). Із займаної посади його звільнили. Йому загрожує до шести років позбавлення волі.

У матеріалах цієї справи вказано, що злочин трапився ще у 2020 році. Тоді державний реєстратор змінив геоданні ділянки та змістив її на кадастровій карті на територію лісу. Натомість на її місці він створив п’ять нових ділянок. У судовій ухвалі вказано, що в 2021 році за аналогічні дії цьому держреєстратору вже блокували доступ до Автоматизованої системи Державного земельного кадастру.