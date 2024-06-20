Господарський суд Львівської області зобовʼязав Держгеокадастр скасувати реєстрацію майже 18 га землі на березі річки Західний Буг, яку віднесли до земель сільськогосподарського призначення.

Як вказано в матеріалах справи, під час моніторингу кадастрової карти прокуратура виявила, що Держгеокадастр зареєстрував ділянку площею 17,9 на березі річки Західний Буг біля Кам’янки-Бузької та відніс її до земель сільськогосподарського призначення. Цією реєстрацією у 2018 році Держгеокадастр порушив водоохоронну зону уздовж річки Західний Буг, а землі в межах прибережної смуги сформував як землі сільськогосподарського призначення.

Тому прокуратура звернулась в суд, аби скасувати державну реєстрацією на 17,9 га. у суді представники Держгеокадастру зазначили, що ділянка відноситься до земель запасу сільськогосподарського призначення, однак жодного рішення щодо зміни цільового призначення не ухвалювали.

Однак Господарський суд позов прокуратури задовольнив та зобов’язав Держгеокадастр скасувати державну реєстрацію ділянки та повернути її в користування Камʼянка-Бузької міської ради. Це рішення можна оскаржити в апеляції.